На восстановление поврежденных больниц, школ и садиков на Донетчине необходимо 3 млрд грн – Жебривский

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет о необходимости привлечения в регион 3 млрд грн на восстановление поврежденных в результате обстрелов российских боевиков жилых домов, школ, детсадов и медучреждений.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"За почти три года войны, только на территории Донецкой области, которую контролирует украинская власть, разной степени повреждений от российских обстрелов подверглись 10 682 жилых дома, 111 школ, 79 детских садов и 50 медицинских учреждений. На их восстановление и ремонт потребуется около 3 млрд грн. Я уже не говорю об объектах инфраструктуры и масштабы разрушений по линии разграничения и на временно оккупированной территории Донецкой области", - заявил Жебривский.

Он сообщил о встрече с директором руководящей группы экспертов из внедрения программы преобразований в Украине (STAIT) Ингрид Макдональд, представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Офиса Управления ООН по координации гуманитарных дел (OCHA).

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Было согласовано, что приоритетными направлениями сотрудничества в 2017 году будет восстановление частных домов, разрушенных в результате российской агрессии; стабилизация коммунального предприятия «Вода Донбасса»; помощь в оснащении опорных школ; обучение в Восточной Европе доброму правлению управленцев и стажировки в ЕС людей, которые желают начать на Донбассе, частное предпринимательство и проект по формированию алгоритма координации деятельности органов власти и международных гуманитарных организаций.