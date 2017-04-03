В Марьинке в результате обстрела боевиков ранен ребенок

В Марьинке Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков ранен подросток.

Как сообщается на сайте Нацполиции, предварительно установлено, что осколочное ранение ноги мальчик получил в результате вчерашнего обстрела со стороны боевиков.

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Сейчас пострадавший с матерью находятся в больнице. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

"Установлено, что мальчик, 2002 года рождения, возвращался домой от соседей по улице Москаленко, когда услышал громкий звук и почувствовал боль в правой ноге», - отметили в полиции, добавив, что эта улица находится на окраине города и постоянно подвергается обстрелам со стороны террористов.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.