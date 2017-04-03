В Николаеве ликвидировали сеть по сбыту амфетамина

В Николаеве области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией ликвидировали сеть по сбыту наркотика амфетамина.

Как сообщил УНИАН представитель пресс-группу УСБУ в Николаевской области, 31 марта правоохранители задержали двух человек во время попытки сбыть 0,5 кг наркотика.

Читайте такжеВ Запорожской области задержаны подозреваемые в сбыте прекурсоров для изготовления наркотиков

Сегодня, 3 апреля, суд будет избирать им меру пресечения.

«Также сотрудники СБУ выявили лабораторию, где производили амфетамин. Она находилась в частном доме в Одесской области», - сообщили в ведомстве.

Во время обыска правоохранители изъяли еще 0,5 кг психотропов, 30 литров прекурсоров, оборудование для полного цикла производства наркотика, а также задержали еще одного члена наркогруппировки.

По ценам «черного рынка», розничная цена 0,5 кг амфетамина, который пытались продать задержанные, составляет около 0,25 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).