В Одессе ликвидировано предприятие по изготовлению фальсифицированных лекарств
Производство и фасовка продукции происходили в антисанитарных условиях.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией пресекли в Одессе масштабное производство и реализацию фальсифицированных лекарств.
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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса изготавливали поддельные медикаменты широкого спектра в одном из складских помещений Одессы.
Производство и фасовка продукции происходили в антисанитарных условиях. Дельцы сбывали фальсификат на территории региона через собственную и другие аптечные сети, часть поддельных лекарств реализовывали в других областях Украины.
По предварительным оценкам, злоумышленники успели продать фальсифицированных препаратов более чем на 30 млн грн.
Во время обысков на нелегальном производстве, в офисах дельцов и аптечных сетях оперативники спецслужбы изъяли поддельные лекарственные средства более чем на 5 млн грн. На складах сотрудники СБУ также выявили незаконно ввезенные в Украину лекарства российского производства, у организаторов изъята «черная» бухгалтерия, свидетельствующая о реализации фальсифицированных препаратов.