Авдеевка остается без света, прекращено водоснабжение

Авдеевка из-за повреждения высоковольтной линии электропередач остается без света, временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 7 часов утра 30 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Водоснабжение города временно приостановлено. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали Авдеевского коксохимического завода", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.