В Одесском госпитале будут работать мобильные группы, предоставляющие правовую помощь воинам АТО

В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (Одесса, военный госпиталь) будут работать мобильные группы по предоставлению бесплатной правовой помощи участникам антитеррористической операции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одессе заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Наша новация касается наших воинов - участников АТО, военнослужащих ВСУ. Мы сегодня приняли решение начать работу мобильной группы по бесплатной правовой помощи, которая будет работать в военном госпитале, в Одессе», - сказал Петренко.

Он отметил, что в лечебных учреждениях находится много военнослужащих, получивших ранения в зоне АТО, которые в силу проблем со здоровьем не могут самостоятельно обратиться в официальную юридическую организацию для получения правовой помощи.

В частности, как отметил министр юстиции, одним из базовых опорных госпиталей Украины является Военно-медицинский клинический центр Южного региона, который с начала боевых действий на востоке Украины принял более 3,5 тыс. бойцов.

«Мы договорились с руководством госпиталя, что дважды в неделю наша мобильная группа из лучших адвокатов, юристов будет приезжать и оказывать помощь парням, которые нуждаются в такой правовой помощи. По оформлению страховки, по выплатам, связанным с утратой трудоспособности и пр.», - заявил Петренко.