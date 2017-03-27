На Киевщине будут судить хирурга, из-за непрофессионализма которого умер пациент

Прокуратура Киевской области направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении врача-хирурга, из-за непрофессиональных действий которого скончался пациент.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, хирург во время обследования пациента не провел все необходимые диагностические процедуры, в результате чего уже через неделю после обращения к врачу мужчина скончался.

Действия хирурга квалифицированы по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на тот же срок.