На Луганщине боевики обстреляли автомобиль скорой медицинской помощи

11:47, 27 марта 2017
Новости регионов
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В ВЦА не сообщили о пострадавших в результате обстрела.

Обстрел из стрелкового оружия произошел вблизи пгт. Станица Луганская / Фото: УНИАН

В Луганской области боевики обстреляли автомобиль «скорой помощи».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, обстрел из стрелкового оружия произошел вчера, 24 марта, вблизи пгт Станица Луганская.

Вместе с тем в ВЦА не сообщили о пострадавших в результате обстрела.

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Теги: #скорая медпомощь#российские оккупанты#Луганщина