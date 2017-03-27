На Луганщине боевики обстреляли автомобиль скорой медицинской помощи

В Луганской области боевики обстреляли автомобиль «скорой помощи».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, обстрел из стрелкового оружия произошел вчера, 24 марта, вблизи пгт Станица Луганская.

Вместе с тем в ВЦА не сообщили о пострадавших в результате обстрела.