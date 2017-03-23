На Закарпатье произошло массовое отравление школьников

В Закарпатской области медики выясняют причину массового отравления детей и учительницы из села Нижнее Селище Хустского района.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

Как говорится в сообщении, в среду и четверг (22-23 марта) в Хустскую районную больницу были доставлены 13 школьников и беременная учительница из общеобразовательной школы І-ІІІ степени с. Нижнее Селище (Хустский район).

Больные попали на лечение с рвотой, повышенной температурой и расстройством кишечника.

«Из 13 госпитализированных семеро детей– ученики 1-го класса, пятеро – 4-го класса и один – шестого», - добавили в пресс-службе.

В ОГА также уточнили, что состояние детей при госпитализации – средней тяжести. По состоянию на 14.00 четверга, медикам удалось стабилизировать и улучшить состояние пациентов.

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Как информирует пресс-служба, цитируя главу Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, предварительный диагноз больных – гастроэнтероколит, однако скорее всего, дети и беременная учительница заболели дизентерией из-за антисанитарии в школе.

«Я поручил департаменту здравоохранения, департаменту образования ОГА, а также Главному управлению Национальной полиции в области в кратчайшие сроки провести всестороннюю проверку школы и привлечь ее руководство к строгой ответственности», - заявил Москаль.