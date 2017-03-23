В Житомирской области нашли мертвого младенца

В городе Олевск Житомирской области нашли мертвого младенца.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области, информация о происшествии поступила в полицию вчера, 22 марта, от жительницы Олевска.

На место выехала следственно-оперативная группа Олевского отделения полиции. Правоохранители выяснили, что в Олевске в домовладении, на территории которого было обнаружено тело новорожденного мальчика, проживает многодетная семья. Хозяйка обнаружила младенца в полиэтиленовом пакете в кустах малины и известила об этом полицейских.

В настоящее время полицейские принимают меры по установлению личности ребенка и розыску родителей. Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы с целью выяснения причин смерти.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. В то же время в рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают мать младенца. В частности, правоохранители проверяют женщин из кризисных семей. Соответствующая работа ведется и в медицинских учреждениях, куда за помощью могла обращаться роженица.