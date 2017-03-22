Для достройки перинатального центра в Луцке выделено 40 млн грн
Камень под строительство Волынского перинатального центра заложен еще в 2001 году, однако уже через год строительство приостановилось.
Волынский облсовет выделили 40 млн грн для достройки перинатального центра в Луцке.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, соответствующее решение принято во время внеочередной сессии облсовета, на которой распределяли свободные остатки средств областного бюджета.
По словам председателя Волыньсовета Игоря Палицы, перинатальный центр в Луцке будет самым современным в Украине, с соответствующим оборудованием и условиями. Он сообщил, что застройщик - ПАО «Луцксантехмонтаж №536» пообещал до 1 сентября 2017 года ввести его в эксплуатацию.
Ранее, в феврале этого года, на достройку центра из областного бюджета было выделено 10 млн грн.
Справка УНИАН. Перинатальный центр в Луцке – это три корпуса (акушерский и неонатальный блоки и консультативно-диагностическая поликлиника). Введение комплекса в эксплуатацию позволит обслуживать до 5 тыс. пациентов каждый год и принимать от 2,5 до 3 тыс. родов у сложных пациенток.
Камень под строительство Волынского областного перинатального центра заложил в 2001 году президент Украины Леонид Кучма. Однако уже через год, после проведения инженерных сетей и монтажа наземной части здания из-за нехватки средств строительство приостановилось.
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В 2012 году процесс возобновился, тогда из госбюджета было выделено чуть более 13 млн грн.
В декабре 2015 года ПАО «Луцксантехмонтаж №536» выиграло тендер на строительство перинатального центра в Луцке. Для завершения работ необходимо до 90 млн грн.