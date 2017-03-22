В Киеве будут оплачивать социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с врожденными патологиями

Киев первым в Украине вводит закупку дополнительных социальных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, нововведения произойдут в рамках внесения изменений в программу «Турбота. Назустріч киянам».

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«С помощью территориальных центров мы провели опрос социально уязвимых категорий населения. Также рабочая группа провела опрос среди общественных организаций. По результатам было определено пять видов социальных услуг, для заказа которых предусмотрено 1 млн 928 тыс. грн», – сообщил руководитель Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов.

В частности, предусмотрены такие услуги: социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с различными видами нозологий (даун-синдром, аутизм, заболевания ЦНС); социальная адаптация детей с различными видами нозологий (в формате летнего дневного лагеря, также включены мероприятия для родителей); паллиативная помощь (помощь людям, которые имеют неизлечимые прогрессирующие заболевания); поддерживающее проживание и адаптация лиц из числа детей-сирот (в том числе лиц с инвалидностью) от 18 до 23 лет; поддерживающее проживание и социальное сопровождение семей (лиц) в сложных жизненных обстоятельствах.

«Это будет точечный эксперимент, на основании которого мы сможем впоследствии запустить проект в полном объеме, привлекая сюда не только городскую целевую программу «Турбота. Назустріч киянам», но и «Социальное партнерство», – сказал Крикунов.