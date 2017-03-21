На Тернопольщине выросли показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

Эпидситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области врачи охарактеризовали как неустойчивую. Как сообщила УНИАН врач-эпидемиолог областного лабораторного центра Светлана Маципура, общая заболеваемость гриппом и ОРВИ за последние 7 дней составила 283,1 случай на 100 тыс. населения, что составляет 60,4% к расчетному показателю определения начала эпидемии (469 случаев на 100 тыс. населения).

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«За последнюю неделю количество заболевших выросло по сравнению с предыдущей неделей текущего года на 34,1% (3008 случаев против 2243). Удельный вес детей до 18 лет среди больных составил 66,9% (2013 чел.), школьников – 47,8% от всех заболевших детей (963 чел.). Рост заболеваемости среди детей с предыдущей неделей составляет 33,1%, среди детей школьного возраста – 40,8%», – сообщила Маципура.

По ее данным, за неделю госпитализировано 174 человека, из них 153 детей (87,9%). Количество госпитализированных возросло на 29,9%.

Летальных случаев не зарегистрировано.