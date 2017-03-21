На Львовщине с острой кишечной инфекцией госпитализировали воспитанников детсада

Во Львовской области с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы восемь воспитанников детского учебного заведения «Сказочный мир», который расположен в селе Зымна Вода Пустомытовского района.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, в понедельник, 20 марта, поступило сообщение, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» в состоянии средней степени тяжести поступило восемь детей, 17 марта находились в детском учебном заведении «Сказочный мир» в селе Зымна Вода.

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Шестеро детей госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу Кирилла и Мефодия, двое - в Пустомытовскую районную больницу.

Пустомытовской санэпидстанцией проводятся противоэпидемические мероприятия с целью ликвидации и локализации инфекции.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в правоохранительных органах, по состоянию на утро 21 марта число госпитализированных детей составляет девять человек, у трехлетней девочки диагностирована «ротавирусная инфекция». Пострадавшие – все жители села Зымна Вода в возрасте от двух до пяти лет. Среди них, в частности, трое детей из одной семьи – пятилетний мальчик и две трехлетние сестры-двойняшки.