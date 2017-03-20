В больницах Львовщины остается 12 пострадавших горняков шахты "Степная"

09:02, 20 марта 2017
Новости регионов
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В больницах Львова на стационарном лечении остается 12 горняков, которые пострадали в результате взрыва на шахте «Степная» 2 марта.

Фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

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Отмечается, что по состоянию на утро 19 марта на стационарном лечении в ожоговом отделении 8-й городской клинической больнице Львова находятся 9 горняков. В неврологическом отделении городской клинической больницы Червонограда остаются трое шахтеров, которых перевели сюда после лечения в ожоговом отделении больницы Львова.

На амбулаторном лечении в Червоноградский городской клинической больнице сейчас находятся 13 человек. Состояние всех пациентов - удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте «Степная» ГП «Львовуголь» (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 горняков. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка.

Работу шахты по добыче угля временно приостановлена.

В ночь на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львова с травмами и ожогами различной степени тяжести с Червоноградской городской больницы перевезли 20 горняков, двое из которых - в тяжелом состоянии. Позже были госпитализированы еще трое шахтеров.

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Теги: #Львовщина#взрыв на шахте