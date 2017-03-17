В Житомирской области расследуют факт насильственной смерти младенца

Как сообщила пресс-служба полиции Житомирской области, 7 марта в полицию поступило сообщение об обнаружении признаков насильственной смерти на теле 4-месячного ребенка, который умер в реанимационном отделении Романовской районной больницы.

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Корреспонденту УНИАН в полиции уточнили, что официальную версию обнародовали сегодня, а не ранее, поскольку сразу же после трагедии не были проведены необходимые экспертизы относительно причины смерти младенца. Сейчас причины трагедии выясняются в ходе досудебного расследования.

Ребенка доставили в больницу накануне, 6 марта, каретой скорой медицинской помощи из одного из сел Романовского района. По словам родителей, у девочки была врожденная патология сердца. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, где на следующий день он умер.

Во время вскрытия тела для установления причин смерти ребенка судебный медэксперт обнаружил у младенца вдавленный перелом теменной кости черепа, о чем и сообщил в полицию.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства полиция выясняет обстоятельства получения ребенком телесного повреждения и устанавливает, кто именно нанес травму ребенку. Назначено проведение необходимых экспертиз для установления причины смерти младенца.