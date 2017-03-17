В Луганской области из-за обстрела боевиками ранен подросток

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

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«Ранение бедра получил пятнадцатилетний мальчик в результате вражеского обстрела села Валуйское Станично-Луганского района. Сейчас ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается помощь», - говорится в сообщении.