В Луганской области из-за обстрела боевиками ранен подросток

10:36, 17 марта 2017
Новости регионов
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В Луганской области в результате обстрелов со стороны боевиков ранен 15-летний подросток.

Фото: УНИАН

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

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«Ранение бедра получил пятнадцатилетний мальчик в результате вражеского обстрела села Валуйское Станично-Луганского района. Сейчас ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается помощь», - говорится в сообщении.

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Теги: #война на Донбассе#детское здоровье#травмы войны