В Луганской области из-за обстрела боевиками ранен подросток
10:36, 17 марта 2017Новости регионов
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В Луганской области в результате обстрелов со стороны боевиков ранен 15-летний подросток.
Ранение бедра получил пятнадцатилетний мальчик в результате вражеского обстрела / Фото: УНИАН
Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.
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«Ранение бедра получил пятнадцатилетний мальчик в результате вражеского обстрела села Валуйское Станично-Луганского района. Сейчас ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается помощь», - говорится в сообщении.
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