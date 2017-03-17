Венгрия передала Закарпатью вакцины от паротита, кори и краснухи

Груз из Будапешта в Ужгород доставили на спецавтомобиле. На венгерско-украинской границе его приняли председатель ОГА Геннадий Москаль и Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайла.

Читайте такжеВспышка кори в Румынии: уже скончались 17 детей

«Область испытывает нехватку вакцины для иммунизации детей, поэтому мы обратились за помощью к Венгрии, – отметил Москаль. – И хотя правительство Украины недавно закупило определенное количество соответствующих препаратов для Закарпатья, однако для полной вакцинации их недостаточно. Это только первый транш помощи и Закарпатье выражает Венгрии искреннюю благодарность».

Получателем гуманитарного груза выступило общество «Красный крест», которое после таможенного оформления вакцины передало ее областной инфекционной больнице.