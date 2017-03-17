Инклюзивные школы Запорожья получат новейшее оборудование

Более 350 ноутбуков, 21 мультимедийный телевизор, 21 принтер и wi-fi-роутеры получат 19 инклюзивных школ Запорожской области, которые стали участниками экспериментального проекта по развитию инклюзивной образовательной среды, говорится на сайте Кабмина.

Читайте такжеКабмин направил субвенцию на поддержку инклюзивного образования

В ноутбуки загружено развивающие программы по «Украинскому языку» и «Математике», которые разработаны издательством «Умники». Они рассчитаны как для детей с особыми образовательными потребностями различных нозологий, так и для детей, развивающихся типично. Контент программ призван поощрять детей к учебе, развивать логику, память и креативное мышление.

Сегодня в системе среднего образования Украины обучается около 40 тыс. детей с особыми потребностями, из них только 4 тыс. 180 учеников обучается в инклюзивных классах. При этом обучение в инклюзивных классах для детей с особыми потребностями - это шанс на лучшую социализацию, на формирование готовности к реальной жизни. Именно поэтому Министерство образования и науки поддерживает проекты, в рамках которых больше украинских школ могут улучшить свою материально-техническую базу и возможности для обучения детей с особыми потребностями.

В 2017 году для обеспечения работы инклюзивного образования Правительство выделило субвенцию в размере 209 млн гривен.

Оборудование и новейшие учебные технологии для инклюзивных школ Запорожской области закуплены в рамках украинско-китайского сотрудничества между фондом Порошенко и Международной торговой палатой Великого Шелкового Пути.