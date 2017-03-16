Во Львове из больницы выписали 14 пострадавших горняков шахты "Степная"

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

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Один из шахтеров, который 14 марта был выписан из ожогового отделения 8-й больницы Львова, на следующий день, 15 марта, был госпитализирован в неврологическое отделение Червоноградской городской больницы.

По состоянию на утро 16 марта на лечении в ожоговом отделении 8-й городской больницы Львова остаются 9 пострадавших горняков шахты «Степная».

По данным медиков, состояние всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте «Степная» ГП «Львовуголь» (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 человек. На момент взрыва в шахте работали 172 горняка.

Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

В ночь на 3 марта в ожоговое отделение 8-й больницы Львов с травмами и ожогами различной степени тяжести из Червоноградской городской больницы перевезли 20 горняков, из которых 2 находились в тяжелом состоянии. Позже были госпитализированы еще 3 шахтеров.