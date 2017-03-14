Боевики обстреляли поселок Луганское, ранена местная жительница

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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«Женщина находилась на собственном огороде, когда боевики открыли огонь из стрелкового оружия по прифронтовому населенному пункту. Пострадавшая 1954 года рождения получила осколочные огнестрельные ранения», - говорится в сообщении.

Сейчас потерпевшая находится в реанимации, где ей оказывается медицинская помощь. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

«Предварительная правовая квалификация - ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины», - отмечают в полиции.