Киевляне смогут бесплатно проверить зрение

Киевляне до 18 марта смогут удобно и бесплатно обследоваться по поводу заболеваемости глаукомой.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такую оздоровительно-профилактическую акцию проводит Департамент здравоохранения КГГА по случаю Всемирного дня борьбы с глаукомой.

«Слепота вследствие глаукомы неизлечима, однако своевременное лечение и регулярный контроль помогают сохранить зрительные функции. Именно поэтому призываю всех киевлян, прийти в ближайший из предложенных нами медицинского учреждения и пройти специальные обследования», – сказал директор Департамента здравоохранения Дмитрий Турчак.

Кроме обследований, в рамках акции все желающие смогут посетить лекции и пообщаться с врачами-офтальмологами, отмечается в сообщении.

С перечнем медицинских учреждений, в которых бесплатно будут проводить обследование, можно ознакомиться на сайте киевской власти.