В Киевской области 8-летняя девочка повесилась на скакалке

Полиция Киевской области выясняет обстоятельства самоубийства 8-летней девочки.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение от врача «скорой помощи» о том, что в одном из частных домов повесился ребенок.

Сотрудники полиции установили, что мать, уходя в магазин, сделала замечание дочери, что не убрано в комнате, и попросила ее быстро навести порядок. Через час женщина вернулась домой и обнаружила ребенка повешенным на гимнастической скакалке.

Как отметили в полиции, погибшая девочка характеризовалась положительно, с 5 лет профессионально занималась гимнастикой, не участвовала в социальных сетях, пропагандирующих смерть.

Открыто уголовное производство по ч. 2, п.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.