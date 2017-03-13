В Угледаре 12-летний мальчик погиб от взрыва гранаты

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области, предварительно установлено, что в руках у ребенка взорвался неизвестный предмет.

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Взрыв произошел около 13.50 на ул. 30 лет Победы. Срочно прибывшие на место полицейские увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывными травмами без признаков жизни.

Во время первоочередных действий личность мальчика была установлена. Ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств.