В Угледаре 12-летний мальчик погиб от взрыва гранаты
16:14, 13 марта 2017Новости регионов
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В Угледаре Донецкой области 12-летний мальчик погиб от взрыва – предположительно, в его руках взорвалась граната.
12-летний мальчик погиб от взрыва гранаты / Фото: УНИАН
Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области, предварительно установлено, что в руках у ребенка взорвался неизвестный предмет.
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Взрыв произошел около 13.50 на ул. 30 лет Победы. Срочно прибывшие на место полицейские увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывными травмами без признаков жизни.
Во время первоочередных действий личность мальчика была установлена. Ученик 7 класса возвращался домой с занятий в школе искусств.
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