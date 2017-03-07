Сумщина: патологоанатом психбольницы, где избивали пациентов, составляла ложные протоколы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины) злоумышленнице сообщено сегодня, 7 марта.

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Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, по результатам эксгумации установлено, что врач-патологоанатом высшей категории не проводила полное патологоанатомическое вскрытие четырех тел, при этом умышленно составила заведомо ложные протоколы патологоанатомического исследования с указанием недостоверных причин смерти пациентов психиатрической больницы.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 3 марта суд в Сумах избрал бывшему главврачу областной специализированной психиатрической больнице №2, которую подозревают в истязании пациентов, меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 апреля без права внесения залога.

1 марта указанной женщине было вручено сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 127 (пытки, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

В рамках открытого уголовного производства была проведена эксгумация тел семи пациентов, которые скончались в указанной больнице в декабре 2016 года якобы от сердечно-сосудистой недостаточности, интоксикации и т.п. Установлено, что патологоанатомические исследования тел вообще не проводились, или проводились поверхностно, некоторые составленные документы поддельные. Причиной смерти пяти пациентов является острая пневмония, обусловленная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой. Также была проведена эксгумация тела 28-летней женщины, которая скончалась в больнице в феврале 2016 г., согласно свидетельству о смерти от интоксикации. На теле женщины были обнаружены переломанные все ребра и черепно-мозговые травмы с кровоизлиянием внутрь.

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Кроме того, 3 марта сообщение о обоснованном подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей было вручено заведующему психо-диагностическим отделением коммунального учреждения «Областная специализированная психиатрическая больница №2». Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.