Волынь: в больнице остается еще трое школьников, отравившихся неизвестным токсическим веществом

Как сообщили УНИАН в государственном учреждении «Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины», районными органами исполнительной власти и местного самоуправления организована комиссия по расследованию этого инцидента.

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Во время расследования установлено, что в лаборантской компьютерного класса школы 3 марта до начала учебного процесса было разлито вещество неизвестного происхождения.

Отмечается, в результате разлива в компьютерном классе возник стойкий неприятный посторонний запах, подобный запаху ядохимикатов. На момент происшествия в школе находились дети, которых привозят на учебу школьным автобусом из соседнего села Амбуков в 7.30 (за час до начала занятий).

В течение дня за медицинской помощью в ФАП с. Лудин обратился 21 ребенок (учащиеся 2-9 классов) и один учитель с жалобами на ухудшение самочувствия, тошноту, рвоту, боли в животе, субфебрильную температуру. Все они в дальнейшем были госпитализированы во Владимир-Волынское территориальное медицинское объединение.

«Всего в школе обучается 108 учащихся, по состоянию на 3 марта в школе было 86 детей. В ходе работы комиссии все дети были осмотрены медицинскими работниками. Жалоб на ухудшение здоровья у других школьников не выявлено»,- добавили в лабораторном центре.

Специалисты провели лабораторно-инструментальные исследования воздуха на содержание диоксида азота, сернистого ангидрида, аммиака, формальдегида, фенола. По результатам проверки отклонений не выявлено.

В настоящее время учебно-воспитательный процесс в школе временно приостановлен. Администрации школы и председателю Устилужской объединенной территориальной громады рекомендуется заменить пол в месте разлива неизвестного вещества, провести влажную уборку, постоянно проветривать помещение.

На сегодняшний день в педиатрическом отделении Владимир-Волынской больницы на стационарном лечении остается еще трое детей.

Как сообщал УНИАН, на Волыни из-за отравления в школе неизвестным веществом в состоянии легкой и средней тяжести госпитализирован 21 ребенок. Диагноз детей - «отравление парами неизвестного летучего вещества».

По данному факту областная прокуратура начала уголовное производство по признакам ч.1 ст. 137 (Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.