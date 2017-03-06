У лікарні Львова залишаються 23 гірника, постраждалих на шахті "Степова"

Як повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, продовжується лікування усіх 23 постраждалих шахтарів, загрози їх життю немає.

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З них семеро осіб перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, всі інші – у задовільному стані.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників. На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника.

Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.

В ніч з 2 на 3 березня до опікового відділення 8-ї лікарні Львів з травмами та опіками різного ступеню важкості з Червоноградської міської лікарні було перевезено 20 осіб, з яких 2 у тяжкому стані. 3 березня було госпіталізовано ще троє шахтарів.