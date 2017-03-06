На Волыни в больнице остаются восемь детей, отравившихся в школе неизвестным веществом

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила дежурный врач педиатрического отделения Владимир-Волынской центральной райбольницы Наталья Наум.

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По ее словам, ученики продолжают получать дезинтоксикационную терапию. Остальные 13 школьников в возрасте 12-15 лет, которые в минувшую пятницу были госпитализированы в медучреждение, в субботу выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

На данный момент официальной информации о том, что это было за вещество, нет. Однако правоохранители предполагают, что это могут быть гербициды, которые кто-то разлил в школе. Продолжается экспертиза.

Как сообщал УНИАН, на Волыни госпитализированные в связи с отравлением в школе неизвестным веществом дети - 21 ребенок - находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Диагноз детей - «отравление парами неизвестного летучего вещества».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области, по факту отравления школьников возбуждено уголовное производство по признакам части 1 статьи 137 (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охраны жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.