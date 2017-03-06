В Сумах открыто дело на очередного работника психбольницы, где издевались на пациентами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, сегодня, 3 марта, заведующему психо-диагностического отделения коммунального учреждения «Областная специализированная психиатрическая больница №2» вручено уведомление об обоснованном подозрении в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Сумах суд арестовал главного врача психбольницы, которую подозревают в истязании пациентов

Досудебным расследованием установлено, что указанный медицинский работник недооценил состояние пяти больных, неправильно установил им диагноз, не назначил соответствующие обследования и лечение. В дальнейшем эти пациенты умерли в отделении заведения, хотя при условии своевременного и правильного диагностирования, а также адекватного лечения, смерти больных от осложнения пневмонии можно было бы избежать.

Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

Как сообщал УНИАН, в Сумах сегодня суд избрал бывшему главному врачу областной специализированной психиатрической больнице №2, которую подозревают в истязании пациентов, меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 апреля без права внесения залога.

1 марта указанной женщине было вручено сообщение о подозрении по ч.1 ст.127 (пытки, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте такжеМинздрав: психиатрические больницы в Украине - это места несвободы

В рамках открытого уголовного производства была проведена эксгумация тел пациентов, умерших в указанной больнице якобы от сердечно-сосудистой недостаточности, интоксикации и тому подобное. Установлено, что патологоанатомические исследования тел вообще не проводились, или проводились поверхностно, некоторые составленные документы поддельные. Также была проведена эксгумация тела 28-летней женщины, которая скончалась в больнице в феврале 2016 г., согласно свидетельству о смерти, от интоксикации. На теле женщины были обнаружены переломанные все ребра и черепно-мозговая травмы с кровоизлиянием внутрь.

Прокуратура готовит сообщение о подозрении еще нескольким лицам, которые способствовали или причастны к указанным противоправным действиям.