В Зайцево в результате обстрела боевиками 25-летняя местная жительница получила осколочные ранения

09:12, 06 марта 2017
Новости регионов
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В поселке Зайцево Донецкой области в результате обстрела боевиками 25-летняя местная жительница получила осколочные ранения.

Фото: УНИАН

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, это произошло в субботу утром, когда женщина находилась на собственном дворе.

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Отмечается, что около 14 часов в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в местную больницу доставили женщину с осколочными ранениями левого бедра и правого предплечья.

Сейчас пострадавшей оказывается медицинская помощь. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация - статья 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 марта во время артобстрела села Новоселовка Первая поврежден частный дом и уничтожен гараж, в котором находился автомобиль местного жителя. Хозяева не пострадали, на месте работает полиция.

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Теги: #оккупация Донбасса#осколковые ранения