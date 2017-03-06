В Зайцево в результате обстрела боевиками 25-летняя местная жительница получила осколочные ранения

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, это произошло в субботу утром, когда женщина находилась на собственном дворе.

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Отмечается, что около 14 часов в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в местную больницу доставили женщину с осколочными ранениями левого бедра и правого предплечья.

Сейчас пострадавшей оказывается медицинская помощь. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация - статья 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 марта во время артобстрела села Новоселовка Первая поврежден частный дом и уничтожен гараж, в котором находился автомобиль местного жителя. Хозяева не пострадали, на месте работает полиция.