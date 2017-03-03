На Волыни растет количество детей, госпитализированных с отравлением после урока химии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный врач Волынского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Олег Куц.

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По его словам, по состоянию на 16.00, во Владимир-Волынскую районную больницу госпитализирован 21 человек – 20 учеников и учительница этой школы. Все – в состоянии средней тяжести, у них диагностирована боль в животе, рвота, повышение температуры.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, полиция начала проверку по факту массового отравления школьников.

«Сведения полиция внесла в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о ненадлежащем выполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей», – сообщил начальник Владимир-Волынского отдела полиции Михаил Бобик.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Волынской области в школе произошло массовое отравление детей неизвестным веществом во время школьного урока химии – из учебного заведения были эвакуированы 108 человек (23 взрослых и 85 детей).