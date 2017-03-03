На Волыни 12 детей госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом на уроке химии в школе

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал главный врач Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Олег Куц.

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По его словам, об отравлении детей неизвестным веществом, произошедшим сегодня, 3 марта, в 13.00 сообщили из школы села Лудин Владимир-Волынского района.

Как отметил Куц, из Устилуга выехала бригада скорой медицинской помощи, затем были направлены еще несколько бригад из Владимира-Волынского и Нововолынска. Сейчас с признаками отравления 12 детей госпитализированы во Владимир-Волынскую центральную районную больницу. Из учебного заведения эвакуированы 108 человек (23 взрослых и 85 детей).

«Сейчас продолжается обследование остальных детей этой школы (их до 100 человек). Чтобы их госпитализировать в случае обнаружения признаков отравления», - отметил Куц.

Он также рассказал, что из Луцка на помощь также выехала оперативно-штабная бригада медицины катастроф. Занятия в школе прекращены. На месте происшествия также работают спасатели.