В Сумах суд арестовал главного врача психбольницы, которую подозревают в истязании пациентов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, соответствующее решение суд принял сегодня, 3 марта.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта указанной женщине было вручено уведомление о подозрении по части 1 статьи 127 (пытки, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и части 3 статьи 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

В рамках открытого уголовного производства была проведена эксгумация тел пациентов, умерших в указанной больнице якобы от сердечно-сосудистой недостаточности, интоксикации и тому подобное. Установлено, что патологоанатомические исследования тел вообще не проводились, или проводились поверхностно, некоторые составленные документы поддельные. Также была проведена эксгумация тела 28-летней женщины, которая скончалась в больнице в феврале 2016 г., в соответствии со свидетельством о смерти от интоксикации. На теле женщины были выявлены телесные повреждения в виде перелома всех рёбер с обеих сторон и черепно-мозговой травмы с внутренним кровоизлиянием.

В соответствии с собранными доказательствами прокуратура также готовит сообщение о подозрении еще нескольким лицам, которые способствовали или причастны к указанным противоправным действиям.