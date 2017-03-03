В Киеве таджики незаконно изготавливали восточные сладости в антисанитарных условиях

Об этом сообщается на сайте прокуратуры города Киева.

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«Фактически в промышленном ангаре, помещении-складе с автомобильной резиной и бытовой химией, в нарушение всех санитарных и эпидемиологических норм, без каких-либо разрешительных документов на начало работ и документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, нелегальные работники изготавливали восточные сладости, рахат-лукум, конфеты и тому подобное», - говорится в сообщении.

Отметим, о действительно ужасных условиях производства свидетельствуют опубликованные прокуратурой фото.

В дальнейшем изготовленная продукция и товары импортного происхождения, полученные контрабандным путем – орехи, оливковое масло, различные приправы, чай, кофе и другие продукты питания без документов и учета реализовывались на рынках, в магазинах и через сеть интернет за наличные средства, которые не оприходовались в бухгалтерском учете.

По предварительным данным, предприниматели уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 4,5 млн грн.

Следственные действия продолжаются, совместно с работниками государственной санитарно-эпидемиологической службы проводится отбор изготовленной продукции, проверяются возможные поставки продукции в сети супермаркетов, в детские учреждения и т. п.