На Полтавщине из-за острого отравления госпитализированы 10 спортсменок и их тренер

Як сообщили УНИАН в Госпродпоребслужбе, в районную больницу госпитализированы 10 спортсменок и их тренер.

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Было установлено, что спортсмены прибыли для участия в первенстве Украины среди девушек 2002 - 2003 годов рождения по футболу.

Питались девушки самостоятельно продуктами, привезенными с собой и, по договоренности с тренером команды, блюдами, приготовленными местной жительницей. Женщина не являлась субъектом хозяйствования и не зарегистрирована в соответствии с Законом Украины «О основные принципы и требования к безопасности и качестве пищевых продуктов», блюда готовила в собственной квартире и доставляла их в спортивный комплекс.

Симптомы заболевания у пострадавших появились вечером 27 февраля, а около десяти часов ночи 10 детей и тренера госпитализировали в Гребенковскую центральную районную больницу с диагнозом «острый гастроэнтероколит».

Лабораторным центром проведен отбор проб для соответствующих лабораторных исследований (пищевые продукты, смывы с места приготовления еды, вода из водопровода в квартире.

Исследования продолжаются.