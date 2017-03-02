В Одессе перекрыт канал поставок екстази из Европы

Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, канал контрабандных поставок из одной из европейских стран спецслужба ликвидировала в Одессе.

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Отмечается, что оперативники установили, как трое местных жителей почтой получают екстази из-за рубежа, используя курьерские возможности одного из национальных операторов почтовой связи.

Как уточнили в управлении, одного из злоумышленников сотрудники спецслужбы задержали с поличным на текущей неделе в почтовом отделении во время получения пакета с 52 таблетками екстази. В этот же день были установлены и задержаны двое соучастников, которые причастны функционированию канала поступления наркотических и психотропных средств.

Во время проведения обысков в домах задержанных правоохранители выявили большое количество амфетамина, MDMA (экстази) и пакетов с марихуаной. Открыто уголовное производство. Продолжается расследование.