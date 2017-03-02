В Одессу доставили группу бойцов, раненных в зоне АТО
09:00, 02 марта 2017Новости регионов
68
В Одессу вчера доставили группу бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
Раненые доставлены из Днепропетровского военного госпиталя / УНИАН
Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, специализированный самолет доставил в Одессу 24 бойца, двое из которых – в тяжелом состоянии.
Читайте такжеИз-за саботажа Минсоцполитики 50 "скорых" для эвакуации не могут попасть в АТО - волонтеры
Раненные доставлены из Днепропетровского военного госпиталя.
По данным Танцюры, у военнослужащих, в основном, осколочные ранения, полученные, в районе Авдеевки, Волновахи и пр.
С аэродрома машинами «скорой помощи» бойцов доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса). Волонтеры также начали сбор средств на покупку медпрепаратов для прибывших военнослужащих.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter