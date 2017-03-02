В Одессу доставили группу бойцов, раненных в зоне АТО

Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, специализированный самолет доставил в Одессу 24 бойца, двое из которых – в тяжелом состоянии.

Читайте такжеИз-за саботажа Минсоцполитики 50 "скорых" для эвакуации не могут попасть в АТО - волонтеры

Раненные доставлены из Днепропетровского военного госпиталя.

По данным Танцюры, у военнослужащих, в основном, осколочные ранения, полученные, в районе Авдеевки, Волновахи и пр.

С аэродрома машинами «скорой помощи» бойцов доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса). Волонтеры также начали сбор средств на покупку медпрепаратов для прибывших военнослужащих.