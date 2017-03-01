Виннитчина: задержана женщина, которая в туалете оставила новорожденного сына

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, информация от врачей поступила к правоохранителям сегодня около 7.00.

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Младенца в собственной уборной нашел 75-летний пенсионер. Ребенок был завернут в полотенце и лежал на полу. По словам врачей, мальчик родился несколько часов тому назад и вполне здоров.

Матерью младенца оказалась 29-летняя женщина, которая снимала квартиру у пенсионера. У нее уже есть четверо детей. Двое старших воспитываются в доме-интернате в Тульчине, а двое младших усыновлены.

Причину своего поступка женщина объяснить не смогла, лишь сказала, что испугалась ответственности за то, что родила ребенка в таких условиях.

Как выяснилось, утром у нее внезапно начались роды, в уборной женщина самостоятельно родила мальчика и, завернув его в полотенце, оставила на полу.

Женщину направили на осмотр врачей. Она уже написала отказ от сына.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности). Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.