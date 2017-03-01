В одной из школ Бахмута массово отравились ученики

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, вечером 28 февраля, к Бахмутской детской больницы с диагнозом «пищевая токсикоинфекция», «синдром гастроэнтероколита» попали 16 учеников 1-10 классов.

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Позже в больницу обратились еще двое детей с аналогичными симптомами. «Известно, что все они питались в школьной столовой. Сейчас жизни детей ничего не угрожает, им назначено необходимое лечение», - говорится в сообщении.

Сведения по факту массового отравления детей внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

«Следователем проведен осмотр столовой, во время которого изъяты журналы и другие документы, касающиеся школьной столовой. Проводится сбор материалов для установления всех обстоятельств происшествия. Из школьной столовой отобраны пробы пищевых продуктов, смывы на кишечную палочку, патологическую флору и микробиологическое исследование», - проинформировали в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.