На Закарпатье ежегодно около более 700 младенцев рождаются с врожденными патологиями

Как сообщили в Закарпатском областном центре здоровья, из общего числа родившихся с врожденными пороками развития 300 младенцев родились с деформацией таза, 32 – с деформациями ступни, 147 – с пороками сердца, 28 – нервной системы и 9 - с врожденной спинномозговой грыжей.

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Врожденные патологии развития – главная причина младенческой смертности в развитых странах мира.

Популяционный мониторинг врожденных пороков, по международным стандартам, который проводится более 15 лет в Ровенской, Волынской, Хмельницкой областях, ежегодно выявляет более 1500 пораженных пороками младенцев.

Врожденные пороки являются причиной около 25% случаев младенческой смертности.