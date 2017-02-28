Одесса подписала Парижскую декларацию ускорения действий в преодолении эпидемии СПИДа

Как сообщили УНИАН в Минздраве, статистика свидетельствует, что больше всего людей с ВИЧ-инфекцией живут именно в больших городах. Акцент на партнерство и привлечение к глобальной инициативе по преодолению эпидемии руководителей мегаполисов станет залогом успешности борьбы с ВИЧ-инфекцией.

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Документ содержит обязательства относительно особого внимания к наиболее уязвимых групп населения, мобилизации ресурсов, обеспечения непрерывного каскада медицинских и социальных услуг населению, усиление системы общественного здоровья и использования этих подходов для позитивных социальных изменений.

Все усилия направлены на то, чтобы 90% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем ВИЧ-статусе, 90%, которые знают, получили антиретровирусное лечение и 90%, которые получают лечения, снизило вирусную нагрузку.

Ко всемирному движению уже присоединились руководители более чем 60-ти городов-мегаполисов. К инициативе, начатой в Париже, впоследствии присоединились Амстердам, Брюссель, Женева, Майами, Сан-Франциско, Вашингтон, Бангкок, Мельбурн, Дели, Киев, который был первым городом в Украине и в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

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По состоянию на начало 2017 года в Одессе под медицинским наблюдением находится 11 313 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией, 3 889 из которых, получают антиретровирусное лечение. В результате реализации обязательств в рамках Парижской декларации до 2020 года, антиретровирусная терапия должна быть обеспечена всем людям, живущим с ВИЧ-инфекцией и находятся под медицинским наблюдением. Для остановки эпидемии ВИЧ-инфекции в городе, лечиться должны не менее 81% людей, живущих с ВИЧ.