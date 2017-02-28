Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снижается

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

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В частности, по его словам, в столице интенсивность эпидемического процесса остается на характерном для этого периода года уровне. Так, за 8-ю неделю в Киеве зарегистрировано 22 тыс. 830 больных гриппом и ОРВИ, что на 0,9% ниже предыдущей недели.

Показатель заболеваемости составил 785,5 и ниже эпидемического порога на 26,8%, сказал Поворозник.

Он отметил, что по сравнению с предыдущей неделей отмечается незначительное снижение заболеваемости в основном за счет взрослого населения. Зафиксировано снижение заболеваемости среди взрослых на 2,4%, а среди детей – на 0,2%.

«В структуре заболеваемости дети составляют 70,2%, на предыдущей неделе этот показатель составлял 69,8%. Среди школьников отмечен рост заболеваемости, 6 391 случай, что составляет 39,9% (за 7-ю неделю 6 339 – 39,5% от общего числа заболевших детей) и 27,9% (за 7-ю неделю – 27,5%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», – отметил Поворозник.

По его словам, в заведения здравоохранения города за 8-ю неделю госпитализировано 434 человека, из них 321 ребенок.

«Эпидемиологический надзор за состоянием заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице продолжается», – отметил заместитель председателя КГГА.