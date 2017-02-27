На Киевщине стоматолог при удалении зуба сломалa пациенту челюсть

В Киевской области стоматолог при удалении зуба сломал пациенту челюсть.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что к врачу-стоматологу-хирургу обратился гражданин с жалобами на зубную боль. Врач после осмотра пациента и установления диагноза удалила ему зуб. Однако после рентгеновского снимка черепа у потерпевшего был обнаружен перелом нижней челюсти, который, по заключению эксперта, соответствует телесным повреждением средней степени тяжести и образование которого находится в причинной связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

За процессуального руководства Броварской местной прокуратуры стоматологу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

За ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей врачу грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на тот же срок.