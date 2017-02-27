Одещина: закрыта сеть аптек, торговавшая контрабандными лекарствами из РФ и оккупированного Крыма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, обыски 23 февраля проводили сотрудники прокуратуры и облуправления СБУ с привлечением специалистов Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

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«Во время следственных действий обнаружено и изъято значительное количество незарегистрированных, фальсифицированных лекарственных средств, в том числе сильнодействующих, а также медикаментов, производимых в Российской Федерации, некоторые из которых завезены контрабандным путем», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители обнаружили аптечное учреждение, работавшее без разрешительных документов.

«Следует отметить, что помещения аптек были оборудованы тайниками для хранения фальсифицированных лекарств и медикаментов, ввезенных контрабандой», - добавили в прокуратуре.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет УСБУ в Одесской области. Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 305 УК Украины (контрабанда фальсифицированных лекарственных средств).

В пресс-службе УСБУ сообщили, что в ходе обысков правоохранители обнаружили контрабандные медикаменты, произведенные в России или на временно оккупированных территориях. Также изъято 250 тыс. грн неучтенной наличности.

Следственные действия продолжаются.