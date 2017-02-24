В Одесской области полиция расследует смерть 14-летнего школьника на перемене
В Одесской области полиция начала расследование по факту смерти 14-летнего подростка во время школьного перерыва в школе.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, сообщение о смерти 14-летнего ученика поступило в правоохранительные органы от медицинского работника вчера, 23 февраля.
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Отмечается, что в селе Старая Некрасовка Измаильского района школьник умер на перемене между уроками.
«Сверстники говорят, что бегали, ему внезапно стало плохо…», - рассказали в главке.
По предварительным данным, смерть произошла из-за закрытой травмы брюшной полости, внутреннего кровотечения.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, уточняются причины смерти. Назначен ряд экспертиз.