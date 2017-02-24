На Киевщине полиция изъяла партию амфетамина стоимостью свыше 1 млн грн

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Читайте такжеЭксперты ООН обеспокоены ростом популярности синтетических наркотиков

В частности, как отмечается в сообщении, в ходе оперативно-профилактической отработки правоохранители остановили автомобиль марки "Лексус" под управлением 22-летнего жителя Киевской области, в котором обнаружили телескопическую дубинку, которая относится к ударно-дробовому оружию.

«В дальнейшем в тайнике на территории г. Ирпень, о котором сообщил задержанный фигурант, правоохранители изъяли четыре стеклянные емкости с амфетамином общим весом 3,5 кг», - сообщили в полиции.

Оперативники также установили, что правонарушитель изготавливал амфетамин на дачном участке своего подельника, 24-летнего жителя Киевской области. По указанному адресу в хозяйственном строении были обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, реактивы и прекурсоры, которые фигуранты заказывали через сеть Интернет и использовали для изготовления амфетамина.

«Общая стоимость изъятой партии психотропа по ценам «черного рынка» составляет свыше 1 млн грн», - заявили в полиции.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях. В действиях злоумышленников усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 309 (хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.