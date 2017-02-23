В Днепре школьники госпитализированы из-за отравления веществом из газового баллончика

В Днепре сегодня в одной из школ Шевченковского района семеро школьников 2002-2005 гг. рождения были госпитализированы в больницу из-за отравления в результате применения газового баллончика одним из учеников в коридоре школы.

Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, газовый баллончик «Перец 16» применил ученик 9-го класса. Читайте такжеНазвана причина массового отравления детей на Киевщине По словам Старчевской, сейчас жизни детей ничего не угрожает. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр учета полиции.

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