В Киеве открывается новый цикл научно-образовательного проекта "Школа эндокринолога".

Об этом президент Ассоциации эндокринологов Украины, директор Института эндокринологии и обмена веществ им В.П.Комисаренко, академик, вице-президент НАМН Украины профессор Николай Тронько сообщение на пресс-конференции в УНИАН.

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Он проинформировал, что на протяжении двух лет под эгидой Ассоциации эндокринологов Украины, Института эндокринологии и обмена веществ в Киеве проводятся курсы для молодого эндокринолога.

"На эти научно-практические конференции выносятся актуальные проблемы современной клинической эндокринологии. В частности, диабетология, патология щитовидной железы. Курсы проводятся для молодых специалистов до 35 лет. Такие конференции необычайно полезны для них. В этом году изменен формат мероприятия - мы поставили во главу единение лектора и аудитории. Нет монолога со стороны лектора, приоритетные вопросы обсуждаются вместе с аудиторией. Это очень важно. Эта модель дает фактический материал для практического применения врачами в своей практической деятельности", - сказал Тронько.

Он также отметил, что проект "Школа эндокринолога", кроме Киева, в 2017 году будет реализован в Запорожье, Львове, Полтаве и Одессе.

Как отметила доктор медицинских наук, заведующая отделением диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ НАМН Украины Любовь Соколова, идея проведения "Школ эндокринологии" возникла потому, что эндокринная патология достаточно широко распространена - как в мире, так и в нашей стране.

"В Украине наиболее актуальными проблемами являются сахарный диабет, показатели распространенности которого с каждым годом становятся все выше, а также патология щитовидной железы (из-за Чернобыльской аварии). В нашем институте давно идет программа по изучению последствий Чернобыльской аварии на процессы развития патологий щитовидной железы. "Школа эндокринологии" затрагивает проблемы эндокринной патологии. Мы не ограничились этими двумя вопросами: мы будем поднимать вопросы репродуктивного здоровья, метаболических расстройств. Поговорим о диете, необходимой пациентам с эндокринными проблемами. Будем обсуждать проблемы консервативной и хирургической терапии патологии надпочечников. Активно представлена у нас детская эндокринная патология", - сказала Соколова.

По ее словам, в рамках школы будут максимально рассмотрены вопросы современных методов лечения в области эндокринологии, новые методы диагностики, новые методы лечения в практической медицинской помощи, чтобы доктора в регионах, в крупных городах, семейные врачи могли быть в курсе наиболее активно развивающихся инноваций в эндокринологии.

"Школа эндокринологии" предполагает активное взаимодействие аудитории и лекторского состава. Это не монолог - это активная дискуссия зала. У нас в школе активно проводятся воркшопы или разбор клинических случаев, где в маленьких группах врачи могут разобрать клинические примеры постановки диагноза лечения пациента, разработки профилактических мероприятий, чтобы дать пациенту наиболее активные рекомендации по здоровому образу жизни в амбулаторном лечении. Еще очень интересная опция в школе - это часть вопросов и ответов, где в течении двух дней доктора могут задавать вопросы спикерам как в письменном, так и электронном виде. В конце второго дня все спикеры отвечают аудитории на все вопросы, которые возникли в процессе школы. Это сделано, чтобы врачи еще больше могли бы пообщаться с лекторами", - отметила Соколова.

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Профессор Тронько подчеркнул, что цель курсов приобретение участниками практических навыков, которые они будут использовать во врачебной деятельности.

"Это очень важный компонент. Мы приближаем модель обучения к реальной жизни. Особенный акцент будет делаться на диагностике, лечении, профилактике осложнений диабета", - сказал Тронько.