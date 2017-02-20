В Донецкой области в результате обстрелов боевиков ранены двое детей

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Напоминается, что артудар по жилым кварталам Авдеевки оккупанты нанесли 17 февраля около 17.00. В результате обстрела повреждены два многоэтажных и три частных дома, в многоэтажке пострадали два брата 14 и 19 лет. Кроме того, в городе повреждена высоковольтная линия электропередач и газовая труба.

Обстрел села Трудовское, которое расположено в 15 км от города Волноваха, начался в 22.00 и продолжался более часа. В результате обстрела повреждены более 15 домов.

Во время попадания снаряда в один из домов, ранения получили 15-летний парень и его 43-летний отец.

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Все последствия обстрелов задокументированы. Предварительная квалификация преступлений - по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины, добавили в полиции.