В Донецкой области в результате обстрелов боевиков ранены двое детей
В Донецкой области 17 февраля в результате обстрелов боевиков Авдеевки и села Трудовское ранены четверо мирных жителей, из которых двое дети.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Напоминается, что артудар по жилым кварталам Авдеевки оккупанты нанесли 17 февраля около 17.00. В результате обстрела повреждены два многоэтажных и три частных дома, в многоэтажке пострадали два брата 14 и 19 лет. Кроме того, в городе повреждена высоковольтная линия электропередач и газовая труба.
Обстрел села Трудовское, которое расположено в 15 км от города Волноваха, начался в 22.00 и продолжался более часа. В результате обстрела повреждены более 15 домов.
Во время попадания снаряда в один из домов, ранения получили 15-летний парень и его 43-летний отец.
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Все последствия обстрелов задокументированы. Предварительная квалификация преступлений - по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины, добавили в полиции.