В Киеве принята программа противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы

В КГГА подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках пилотного проекта «Постоянство ВИЧ-услуг» по построению устойчивой модели предоставления услуг представителям ключевых групп населения с повышенным риском заражения ВИЧ и людям, живущим с ВИЧ, в Дарницком и Шевченковском районах Киева.

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Киевский городской совет утвердил Городскую целевую программу противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы. Принятая Программа является важным стратегическим документом, определяющим региональную политику в сфере ВИЧ/СПИДа на ближайшие 5 лет в части распространения возможностей для своевременного выявления и профилактики ВИЧ-инфекции, а также обеспечение качественной и доступной медицины людям, которые живут с ВИЧ/СПИД.

Программа разработана в соответствии с международными требованиями в рамках реализации глобальной инициативы Стратегия Фаст Трек в крупных городах. Это означает, что к 2021 году 90% людей, живущих с ВИЧ, будут знать о своем ВИЧ статусе и 90% людей будут получать эффективное антиретровирусное лечение. На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрено финансирование из городского бюджета в размере более 41 млн грн. Кроме того, ожидается поступление существенной помощи в виде технической помощи крупных международных донорских организаций. За средства бюджета Киева предусматривается увеличение охвата населения тестированием на ВИЧ-инфекцию, развитие человеческих ресурсов, обеспечение доступа к качественным медицинским услугам для людей, живущих с ВИЧ.

Для достижения целей Программы и эффективного использования всех имеющихся ресурсов, должна быть налажена четкая координация деятельности всех соисполнителей и заинтересованных организаций, прежде всего, общественных объединений.

Напомним, проект уже действует в Оболонском и Подольском районах, запланировано подписать соглашение с Соломенским районом столицы.